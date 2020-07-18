”أروى المشرقي“.. فتاة عشرينية أجبرها مشرف حوثي على الانتحار حرقا (تعرف على قصتها)

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر حقوقية، السبت 18 يوليو/تموز، بوفاة فتاة يمنية تدعى، أروى صالح قايد المشرقي (27 عاما) ، انتحارا بإحراق نفسها، احتجاجا على سطو مشرف الحوثيين على أرض تملكها اسرتها بمديرية قعطبة، التابعة لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وذكر رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نبيل فاضل، أن أروى المشرقي، من منطقة شذان العود، توفيت انتحارا بعد أن أقدمت على حرق نفسها، احتجاجا على ما تعرضت له أسرتها من ظلم وسطو على أرضهم التي تقتات منها منذ خمسين عاما.

وأوضح في منشور على "فيسبوك"، أن هذه الأرض سطا عليها بالقوة مشرف الحوثيين بالمنطقة ويدعى بشير الشرفي، الذي أجبر الشيخ العجل على نقل إجارة الأرض له، ما دفع الفتاة إلى إشعال النار في جسدها.

وأوضح أن ذلك أدى "إلى وفاتها حرقا أمام صمت مطبق من قبل مشائخ ووجاهات وأعيان وسكان المنطقة".

وأشار رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى أن أسرة المشرقي فقدت أرضها التي ظلت تعتمد عليها، طوال العمر كمصدر دخل وحيد، وهو ما جعل الفتاة تقدم على الانتحار وتغليب الموت على حياة القهر والمعاناة، بحسب تعبيره.