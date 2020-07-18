”الاصلاح“ يطالب بسرعة إخلاء ”التربة“ من المعسكرات والتشكيلات المسلحة

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 636

دعا، حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز، السبت 18 يوليو/تموز، المحافظ والقيادات العسكرية والأمنية إلى تحمل مسؤوليتها، وفرض الأمن في مدينة التربة، وسرعة إخلاءها من المعسكرات.

وحمّل إصلاح مديرية الشمايتين بتعز، الجهات المعنية مسؤولية ما يجري، حيث سوفت وتقاعست الجهات الرسمية المعنية بإخراج الجيش من التربة، وإعادتها إلى مواقعها في الجبهات.

وأشاد الإصلاح بأبناء الحجرية، الذين سجلوا اليوم ويسجلون دومًا مواقفهم السلمية، ويرفضون الانجرار إلى متاهات الفتن والإثارة... مشددًا على قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية سرعة إخلاء التربة من المعسكرات.

وأدان حزب الإصلاح في بيان له، اليوم السبت، الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة التربة، والاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالمدينة.

نص البلاغ

وقف التجمع اليمني للإصلاح بمديرية الشمايتين أمام ما جرى اليوم السبت 18يوليو 2020 من أحداث مؤسفة واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمدينة التربة.

وفرع التجمع اليمني للإصلاح بمديرية الشمايتين وهو يدين ويستنكر هذه الأعمال التي تهدد أمن المواطنين، فإنه يحمل الجهات المعنية مسؤولية مايجري، حيث سوفت وتقاعست الجهات الرسمية المعنية بإخراج الجيش من التربة وإعادتها إلى مواقعها في الجبهات.

إننا ندعو الأخ المحافظ والقيادات العسكرية والأمنية إلى تحمل مسؤوليتها وفرض الأمن في مدينة التربة، وذلك لن يتأتى إلا بإخراج كافة المعسكرات من المدينة، واي تشكيلات أخرى.

ولايفوتنا هنا الإشادة بأبناء الحجرية الذين سجلوا اليوم ويسجلون دوما مواقفهم السلمية ويرفضون الانجرار إلى متاهات الفتن والإثارة، وهو الأمر الذي يوجب على قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية سرعة إخلاء التربة من المعسكرات.