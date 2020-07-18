بعد دعوات التمرد ومحاولات ”طارق صالح“ لتفجير الوضع في ”التربة“.. الرئيس ”هادي“ يوجه رسائل هامة لأبناء تعز ويؤكد ”لا يمكن لأحد ان يقصي الآخر“

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء السبت 18 يوليو/تموز، أبناء تعز لأن ”يتجاوزو التحديات والحسابات الضيقة وان يضعوا مصلحة تعز أولا حيث لا يمكن لأحد أن يقصي الأخر“، حسب قوله.

جاء ذلك خلال، اتصالاً هاتفياً أجراه الرئيس بمحافظ تعز نبيل شمسان للاطلاع على المستجدات الميدانية وبطولات الجيش والأوضاع في المحافظة. بحسب وكالة الأنباء سبأ.

وأكد الرئيس على ضرورة توحيد جهود كل أنباء المحافظة بمختلف توجهاتهم وأطيافهم لاستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز جهود البناء والتنمية وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وأشار إلى ثقته بان جميع أبناء تعز سيعملون على الحفاظ على مكانة تعز التاريخية كحاضنة للفكر والثقافة والسلام، وداعم أساسي للجمهورية والدولة المدنية، والترفع عن الذاتية والمصالح الآنية الضيقة.

وقال الرئيس، إنه يجب أن يستوعب الجميع أن تعز دفعت الضريبة كثيرا وتستحق منكم أن تعملوا كفريق واحد من اجلها ومن اجل أنفسكم وأهلكم دون إقصاء أو تهميش لأحد.

وأكد أن الوقت الحاضر يفرض على الجميع أن يتجاوزوا التحديات والحسابات الضيقة وان يضعوا مصلحة تعز أولا حيث لا يمكن لأحد أن يقصي الأخر".

وأشاد الرئيس بالجهود المبذولة والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش وصمود أبناء تعز في مواجهة الصلف الحوثي المدعوم من إيران.

من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية بعدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.. مشيدا بتوجيهاته الحكيمة النابعة من حرصه على تعز وأبناءها كغيرها من محافظات الوطن.

وشهدت مدينة التربة جنوبي تعز، اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين مدعومين إماراتياً وذلك عقب فشل مظاهرة مناهضة للحكومة الشرعية في المنطقة لرفض قرار الرئيس بتعيين العميد عبدالرحمن الشمساني قائدا للواء 35 مدرع.

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