”التحالف“ يجبر طائرة ركاب يمنية على العودة للقاهرة.. لماذا؟

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 693

قال مصدر ملاحي، السبت 19 يوليو/تموز، إن التحالف العربي أجبر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية تحمل أكثر من 170 مسافرا على العودة إلى مطار القاهرة بعد وقت قصير من إقلاعها منه مساء أمس الجمعة.

وقال المصدر الملاحي إن التحالف برر خطوته بعدم إرسال الشركة صورا من جوازات سفر المسافرين.

وكان مصدر في الخطوط الجوية اليمنية قال إن التحالف طلب من الشركة تزويده بأسماء المسافرين وصور جوازاتهم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة مقابل إصدار تراخيص الرحلات.

وأضاف المصدر أن طلب "خلية التحالف" بدأ خلال الرحلات الأخيرة لإجلاء اليمنيين العالقين في الخارج بعد توقف الرحلات الجوية والإغلاق الذي تسبب فيه وباء كورونا.

وأشار إلى أن التحالف هو الجهة المتحكمة في الأجواء اليمنية، ويمنح التراخيص للرحلات الجوية من اليمن وإليه.

وقال المصدر إن من شأن اشتراط التحالف إطلاعه على الأسماء منع سفر معارضين أو منتقدين له، كما إنه يمنع السفر الطارئ، إذ يحتاج المسافر إلى أيام عدة للموافقة على سفره.