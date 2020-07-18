الامارات تتجه نحو أول دولة خليجية لتفجير الوضع فيها سياسيا واقتصاديا

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قال عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إن هناك خطران يعصفان بالكويت.
جاء هذا عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث كتب: "خطران يعصفان بالكويت العزيزة على قلب حالياً: 1 تفشي الفساد بالطول والعرض بين العباد، 2 تغلغل الإخوان في كل مفصل من مفاصل البلاد".
وهو ما عده البعض تحريضا مباشرا من الامارات ضد الشعب الكويتي وضد مكوناته الشعبية , وتلميحا عن فشل القضاء الكويتي ومؤسساته القانونية والرسمي في تعقب الفساد , وهو أمر داخلي لا يحق لشخص كمستشار بن زايد عرض القضايا بهذه الصورة .
وتابع، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد: "الفساد والإخوان وجهان لتعثر الكويت، ولا يمكن القضاء على احدهما دون القضاء على الآخر، ولن تستعيد الكويت بريقها ودورها النهضوي بتفشي الفساد وتغول الإخوان".