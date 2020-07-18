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الكشف عن تحركات لـ”الانتقالي الاماراتي“ لاسقاط مؤسسات الدولة في المهرة والمهريون يحذرون ”لن نسمح بتكرار سيناريو سقطرى“

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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كشفت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء محافظة المهرة (شرقي اليمن)، السبت 19 يوليو/تموز، عن تحركات لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، لافتعال الفوضى في محافظتهم.

وقالت اللجنة في بيان لها إن "المجلس المدعوم من الإمارات يسعى إلى إسقاط مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي في محافظة المهرة".

واستغربت اللجنة من تزامن هذه التحركات مع جهود السلطة المحلية لتوقيع ميثاق يجمع أبناء المحافظة ويبعدها عن الصراعات.

وحذرت من أن أبناء المهرة لن يجعلوا محافظتهم ساحة لأدوات الاحتلال، مؤكدة على أن ”سيناريو سقطرى لن يتكرر“، وفق ما ورد في البيان.

وذكرت اللجنة أنها علقت فعاليتها جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وحرصا منها على إعطاء السلطة المحلية فرصة لتدارس المطالب المقدمة من لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة والعمل على تنفيذها.

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