وفاة واحد من أقدم خطباء ومؤذني السعودية

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أفادت وسائل إعلام سعودية، الجمعة، بأن أقدم خطيب جامع في منطقة حائل هليل سودان الشمري توفي إثر مرض ألم به وغيبه عن مصليه.
ونعى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلسلة من التغريدات الشمري، داعين له فيها بالرحمة والمغفرة، وكتب عدد منهم، "إنهم فقدوا إنسانا غاليا على قلوبهم يحملون له الحب والتقدير والسيرة الطيبة والذكرى الجميلة، سائلين الله أن يتغمده برحمته ومغفرته".
وأمضى الشمري "أكثر من 60 عاما يصدح بالأذان والنداء للصلاة منذ عام 1374 للهجرة، إذ يعتبر أقدم خطيب جامع في منطقة حائل".
وقال وجهاء وشيوخ في "تويتر"، إنهم "فقدوا أخا عزيزا وغاليا على قلوبهم، فقد كان دائم السؤال عنهم حتى في فترة مرضه وقبل أن يرحل إلى جوار ربه".
ويعد الراحل من طليعة خريجي مدرسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة.