الملك سلمان يجري اتصالا أخويا بأحد زعماء الخليج

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أجرى الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيا، بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "أمير دولة الكويت أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة".

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، دخول أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد دخل المستشفى ظھر الیوم لإجراء بعض الفحوصات الطبیة سائلین المولى جل وعلا ان یدیم على سموه رعاه الله نعمة الصحة والعافیة".

وتصدر هاشتاغ بعنوان "#صباح_الأحمد" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر في دولة الكويت، وأبدى المعلقون قلقا بالغا بشأن صحة أمير الكويت.