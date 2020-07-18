انتحار بطلة عالمية .. وجدوا ملاحظة تركتها مكتوب عليها كلمة الحب

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أقدمت المتزحلقة على الجليد الروسية إيكاترينا ألكسندروفسكايا على الانتحار في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، وفقا لوكالة "تاس".
وتم العثور على جثة المتزحلقة بالقرب من منزلها مع ملاحظة تركتها ألكسندروفسكايا البالغة 20 عاما كتبت عليها كلمة "الحب".
وسبق لألكسندروفسكايا الإقدام على محاولة الانتحار، بسبب الاكتئاب بعد صدمة تعرضت لها.
وكانت المتزحلقة تحمل الجنسية الأسترالية ومثلت بلاد "الكنغر" في البطولات الدولية.
وحصدت عام 2017، بطولة العالم للناشئين، في التزحلق الزوجي رفقة الأسترالي هارلي ويندسور.