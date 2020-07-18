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وفاة لاعب رياضي خليجي شهير عن عمر 33 عاما

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نعى الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم السبت لاعب المنتخب العماني السابق سعد بن عبيد السعدي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 33 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ومثل السعدي العديد من الأندية المحلية، خلال مشوار الـ16 عاما التي قضاها على المستطيل الأخضر، حيث كانت بدايته في نادي السويق ثم انتقل لأندية صحار ومسقط ونادي الشباب، وله تجربة احترافية خارجية مثل فيها نادي السالمية الكويتي في موسم 2009.

وخاض السعدي العديد من المباريات الرسمية والودية مع المنتخب العماني بقيادة المدرب الفرنسي كلود لوروا في عام 2009.

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