المحكمة العليا في السعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة العالم يترقب لقاح كورونا و 27 يوليو موعد طال انتظاره رجل الأمن السعودي الذي نهب المملكة أكثر من 11 مليار دولار وفر هاربا.. ما قصته وما المنصب الخطير الذي كان يشغله؟ الامارات تتجه لفتح جبهة جديدة مع الشرعية وتعيد انتاج كتائب ابو العباس بمسمى آخر.. تفاصيل فرنسا تتحرك رسميا لمساءلة محمد بن زايد على جرائم في اليمن.. مرتزقة وأعمال تعذيب الحزب الناصري في مهمة جديدة تمولها الامارات ويستفيد منها طارق صالح.. تفاصيل مشائخ وأعيان الحجرية يطلقون بياناً تحذيرياً ويعلنون موقفهم من اللواء 35مدرع رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات قرار وزاري هام وعاجل في واشنطن خوفاً من الإنشقاقات في الجيش الأمريكي وانتشار العنصرية إنهيارات كبيرة في صفوف المليشيات بجبهة قانية والجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جديدة
دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم السبت، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين المقبل التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هـ.
وقالت المحكمة العليا، في بيان لها، "المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ".
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، معربة عن أملها ممن لديه "القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".
وكانت السلطات السعودية، قررت لأول مرة، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة من مواجهة جائحة كورونا، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة حسب الإجراءات الوقائية.
ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة "باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة".
واكد على أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية.