رجل الأمن السعودي الذي نهب المملكة أكثر من 11 مليار دولار وفر هاربا.. ما قصته وما المنصب الخطير الذي كان يشغله؟ الامارات تتجه لفتح جبهة جديدة مع الشرعية وتعيد انتاج كتائب ابو العباس بمسمى آخر.. تفاصيل فرنسا تتحرك رسميا لمساءلة محمد بن زايد على جرائم في اليمن.. مرتزقة وأعمال تعذيب الحزب الناصري في مهمة جديدة تمولها «أبوظبي» ويستفيد منها «طارق صالح» مشائخ وأعيان الحجرية يطلقون بياناً تحذيرياً ويعلنون موقفهم من اللواء 35مدرع رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات قرار وزاري هام وعاجل في واشنطن خوفاً من الإنشقاقات في الجيش الأمريكي وانتشار العنصرية إنهيارات كبيرة في صفوف المليشيات بجبهة قانية والجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جديدة بعد تخصيص المخزون النفطي لمجهودها الحربي مليشيات الحوثي تلوح بتوقيف كافة الخدمات منها الإتصالات والصحة القضاء الفرنسي يفاجئ الجميع و يفتح تحقيقا بضلوع بن زايد في أعمال تعذيب باليمن
بدأت دولة الإمارات بتحريك أوراقها في تعز (جنوب غرب اليمن)، وإعادة إحياء دور "كتائب أبو العباس" السلفية، لفتح جبهة جديدة ضدّ الشرعية.
وذكرت "العربي الجديد"، عن مصادر عسكرية، أنّ مقترح الإماراتي تضمن إلغاء مسمى "كتائب أبو العباس"، نظراً لشبهة الإرهاب والتطرف التي تلاحق مؤسسها عادل فارع، وانضمام ما تبقى من قوات الكتائب إلى ألوية "حراس الجمهورية" التي يقودها طارق صالح بالساحل الغربي لليمن.
وأكدت مصادر من داخل الكتائب، أنّ ما تبقى من عناصر الأخيرة، انضم فعلياً إلى قوات نجل شقيق صالح، ولكن تحت مسمى "اللواء العاشر حرّاس جمهورية"، بعد استدعاء العشرات من العناصر السلفية للساحل الغربي، بمن فيهم القيادي السلفي وصهر أبو العباس، نشوان كواتي، الذي تم استدعاؤه من العاصمة المصرية القاهرة.
ووفقاً للمصادر، فإنّ القيادي مؤمن المخلافي، وهو الرجل الثالث في "كتائب أبو العباس"، رفض المخطط الإماراتي وعارض بشدة الانضمام إلى قوات نجل شقيق الرئيس السابق التي شاركت مع الحوثيين في الحرب ضدّ مدينة تعز وسكانها.
وأوضحت المصادر أنّ المخلافي أكد مغادرته كتائب أبو العباس وقرر العودة إلى مدينة تعز، مشدداً على أنّ معركته ستكون فقط ضدّ الحوثيين، وأنه "لن يشارك في أي مشروع خبيث لضرب استقرار المدينة".
وظهرت "كتائب أبو العباس"، عقب تشكّل المقاومة الشعبية المسلحة ضدّ الاجتياح الحوثي لتعز مطلع عام 2015، لكن المجاميع التي يقودها السلفي عادل عبده فارع (أبو العباس) وتضم خليطاً من السلفيين وأفراد موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح، أصبحت بعد ذلك أداة بيد الإمارات.
وغادرت الكتائب مدينة تعز بعد معارك مع قوات أمنية حكومية، نهاية إبريل/نيسان 2019، فيما غادرت بعض قياداتها إلى مدينة عدن والبعض الآخر إلى القاهرة، حيث قاموا من هناك بإدارة استثمارات مختلفة.
في حين استقر بعض مقاتليها في جبهة الكدحة بريف المدينة الجنوبي، وفي بلدة التربة بمديرية الشمايتين، والبيرين على الطريق الرابط بين مدينة تعز وبلدة التربة. وعقب دخولها في اشتباكات مع تعزيزات للقوات الحكومية في أغسطس من العام ذاته، ضغطت قوات محور تعز لإخراج الكتائب السلفية من ريف تعز.