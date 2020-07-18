مشائخ وأعيان الحجرية يطلقون بياناً تحذيرياً ويعلنون موقفهم من اللواء 35مدرع رئيس الإستخبارات السعودي الأسبق يكشف لأول مرة عن الدولة التى تأمرت مع إيران لإحتلال جٌزر الإمارات قرار وزاري هام وعاجل في واشنطن خوفاً من الإنشقاقات في الجيش الأمريكي وانتشار العنصرية إنهيارات كبيرة في صفوف المليشيات بجبهة قانية والجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جديدة بعد تخصيص المخزون النفطي لمجهودها الحربي مليشيات الحوثي تلوح بتوقيف كافة الخدمات منها الإتصالات والصحة القضاء الفرنسي يفاجئ الجميع و يفتح تحقيق ب ضلوع بن زايد في أعمال تعذيب باليمن اشددالمعارك في صرواح لليوم الثاني على التوالي وخسائر المليشيات بالعشرات وهذا اخر المستجدات من خط المواجهات معمر الإرياني:الشعب اليمني يدفع ثمن طموحات النظام الإيران التوسعي في المنطقة شاهد بالصورة..ضبط قارب ذخيرة قبل وصوله لمليشيات الحوثي في البحر الأحمر قوات الأمن الخاصةفي تعز تتسلم مهام حماية جبل صبران
قالت مشايخ وأعيان الحجرية في بيان صادر عنها انه نظراً لتطورات الموقف العسكري بالحجرية بتحشيدات جماهيرية تحت مسميات تضليلية منها الدعوة لمسيرات تأييد اللواء 35 مدرع وذلك اليوم السبت الموافق 18 / 7/ 2020 بمديريتي الشمايتين والمواسط كردة فعل لإصدار القرار الجمهوري القاضي بتعيين العميد الركن عبدالرحمن ثابت الشمساني قائدا للواء 35 مدرع شرعية، وهذا باركته كل شرائح وفئات وقطاعات المجتمع في الحجرية وغيرها، لكن من عارض هذا القرار الرئاسي مصالحهم والتي تهدف لتمزيق اللواء 35 كأول لواء عسكري في اليمن أعلن موقفه الوطني والبطولي ضد الانقلاب الحوثي منذ الطلقة الحربية اﻷولى بقيادة الشهيد اللواء الركن عدنان محمد الحمادي رحمه الله .
وذكرت في البيان إن ما يفعله طارق عفاش عبر وكلائه في الحجرية ومن ينسبون أنفسهم للواء 35 مدرع شرعية إنما هو العبث بعينه، وهو نفس مشروع الانقلاب الحوثي في صنعاء واﻵخر في عدن وسقطرى ويجري اﻵن على قدم وساق في الريف الجنوبي لتعز وهي "الحجرية" علما أن المئات من مسلحي طارق عفاش الذين قدموا من معسكراته بالساحل خلال يومين ماضيين وحتى اللحظة لينغمسوا في المسيرات تحت يجب علينا الحذر منه.
وحذيرت المجتمع أيضا،بأن المشاركين في المسيرات أشبه بالدروع البشرية لمنفذي الانقلاب على المشروع الجمهوري والوطني في الحجرية بالسيطرة عليها ثم ضمها إلى الساحل.
وطالبت قيادة السلطة المحلية بقيادة المحافظ اﻷستاذ نبيل شمسان رئيس اللجنة اﻷمنية لاحتواء الموقف ومنح اللجنة اﻷمنية حق التصرف في حال تطورت اﻷمور بصورة سلبية من خلال مسيرة السبت وغيره، فاللجنة اﻷمنية بقيادة اﻷستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة هي صاحبة قرارالتهدئةوحسم الموقف إذا تطلب اﻷمر دفاعا عن مشروع الدولة من أي اختراق أو تمرد خارج عن القانون.
وطالبت ايضاً المجتمع كافة لرفض أغلب الفعاليات التآمرية المموهة في أي حال من أحوال الصراع بالحجرية وحذرت مشائخ وأعيان الحجرية لكل من تسول له نفسه افتعال أي مبررات تقود للعنف في الحجرية ويحملون قيادة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز كامل المسئولية لما يحدث وما سيحدث لاحقا من تشقق لموقف تعز والحجرية على حد سواء،.
و من عدم جر المنطقة إلى العنف ومحاولة تمرير المشروع اﻹماراتي لمحافظة تعز أي كانت الخلافات بين الشركاء السياسيين والتي تحل بالحوار والتفاهمات بوسائل حضارية أو حتى أعراف وأسلاف قبلية إذا لزم اﻷمر.