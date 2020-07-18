قرار وزاري هام وعاجل في واشنطن خوفاً من الإنشقاقات في الجيش الأمريكي وانتشار العنصرية

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أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم قرارا رسميا بحظر رفع الأعلام التي تحمل الشعارات الكونفدرالية في القواعد والمواقع العسكرية التابعة للجيش الأمريكي.
ونقل موقع الأمريكي قرار الوزارة الذي أعلنه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي أشار بدوره أن القرار جاء في الوقت الذي يتحرك فيه الجيش الأمريكي للقضاء على الرموز المرتبطة بالعنصرية في البلاد.
ولم يذكر الوزير إسبر علم الكونفدرالية بالإسم، لكنه أوضح في تصريحاته الأعلام التي تسمح وزارة الدفاع الأمريكية لمؤسساتها برفعها.
وعن طريق الإغفال، يحظر رفع الأعلام المرتبطة بالولايات الجنوبية في الحرب الأهلية. وتأتي هذه التحركات وسط حركة احتجاج واسعة النطاق ضد العنصرية وطريقة تعامل الشرطة الأمريكية مع ذوي البشرة الداكنة.
ويشار إلى أن جورج فلويد، قد توفي في 25 مايو/أيار الماضي، بعد أن جثم شرطي من مدينة مينيابوليس على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.
وأثار موت جورج فلويد احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بوحشية الشرطة، وتجدد الجدل الأمريكي بشأن العنصرية، وسط جائحة فيروس كورونا.