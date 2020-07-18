إنهيارات كبيرة في صفوف المليشيات بجبهة قانية والجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جديدة بعد تخصيص المخزون النفطي لمجهودها الحربي مليشيات الحوثي تلوح بتوقيف كافة الخدمات منها الإتصالات والصحة القضاء الفرنسي يفاجئ الجميع و يفتح تحقيق ب ضلوع بن زايد في أعمال تعذيب باليمن اشددالمعارك في صرواح لليوم الثاني على التوالي وخسائر المليشيات بالعشرات وهذا اخر المستجدات من خط المواجهات معمر الإرياني:الشعب اليمني يدفع ثمن طموحات النظام الإيران التوسعي في المنطقة شاهد بالصورة..ضبط قارب ذخيرة قبل وصوله لمليشيات الحوثي في البحر الأحمر قوات الأمن الخاصةفي تعز تتسلم مهام حماية جبل صبران وفد حضرموت يصل الرياض للمشاركة بمفاوضات تشكيل الحكومة بطلب سعودي هجمات مدمرة وانفجارات وحرائق ... إيران تتعرض لحرب غير معلنة .. من يقودها ليس ”كورونا“.. صحيفة لندنية تكشف عن وباء يتفشى في أوساط المقاتلين الحوثيين وتتحدث عن آلاف الإصابات
تجددت، اليوم ، المواجهات والتى وصفت بالأعنف بين الجيش الوطني ، ومليشيات الحوثيين في محافظة البيضاء.
و ذكرت وزارة الدفاع اليمنية ، أن "قوات الجيش الوطني شنت، مسنودة بالقبائل، هجوماً واسعاً على مواقع يتمركز فيهامليشيات الحوثيون في جبهة قانية شمالي البيضاء".
وأكدت وزارة الدفاع اليمنية "تكبد الحوثيين، خلال الهجوم، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وعلن الجيش الوطني :ان 12 قتيلا وأسيرا من الحوثيين ووفقاً للجيش اليمني، "يعاني الحوثيون في جبهة قانية انهيارات كبيرة، في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها بشكل يومي".
وكانت قوات الحكومة الشرعية قد أعلنت، في وقت سابق على لسان قائد اللواء 143 مشاة، العميد ذياب القبلي، السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم وصفه بالنوعي بإسناد من طيران التحالف العربي.