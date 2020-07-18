القضاء الفرنسي يفاجئ الجميع و يفتح تحقيق ب ضلوع بن زايد في أعمال تعذيب باليمن

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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فتح القضاء الفرنسي، تحقيقا في ضلوع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، بأعمال "تعذيب" في اليمن.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية، فتح القضاء التحقيق الأولي في أكتوبر/تشرين أول 2019، بتهمة ضلوعه في عمليات تعذيب ارتكبت في سجون يمنية تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية.

وفتح القضاء الفرنسي التحقيق بعد تلقيه بلاغين ضد ولي عهد أبو ظبي أثناء زيارته الأخيرة إلى باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني، بفتح تحقيق بشكل شبه آلي، وتعيين قاضٍ لتولي التحقيق.

وأعرب المحامي جوزيف بريهام، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام فرنسية، عن امتنان موكليه، بفتح تحقيق بحق بن زايد، وأنهم يعلقون آمالاً كبيرة على القضاء الفرنسي.

ويدافع بريهام عن ستة يمينيين أودعوا دعوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

ويمكن للقضاء الفرنسي النظر في الجرائم الخطيرة، استناداً إلى مبدأ "الوكالة القضائية الدولية"، وذلك خلال وجود المعنيين بها على الأراضي الفرنسية.

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة مليشيات الحوثيين المدعومين من إيران.

فيما تتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم مليشيات المجلس الانتقالي لتحقيق أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.