إنهيارات كبيرة في صفوف المليشيات بجبهة قانية والجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جديدة بعد تخصيص المخزون النفطي لمجهودها الحربي مليشيات الحوثي تلوح بتوقيف كافة الخدمات منها الإتصالات والصحة القضاء الفرنسي يفاجئ الجميع و يفتح تحقيق ب ضلوع بن زايد في أعمال تعذيب باليمن اشددالمعارك في صرواح لليوم الثاني على التوالي وخسائر المليشيات بالعشرات وهذا اخر المستجدات من خط المواجهات معمر الإرياني:الشعب اليمني يدفع ثمن طموحات النظام الإيران التوسعي في المنطقة شاهد بالصورة..ضبط قارب ذخيرة قبل وصوله لمليشيات الحوثي في البحر الأحمر قوات الأمن الخاصةفي تعز تتسلم مهام حماية جبل صبران وفد حضرموت يصل الرياض للمشاركة بمفاوضات تشكيل الحكومة بطلب سعودي هجمات مدمرة وانفجارات وحرائق ... إيران تتعرض لحرب غير معلنة .. من يقودها ليس ”كورونا“.. صحيفة لندنية تكشف عن وباء يتفشى في أوساط المقاتلين الحوثيين وتتحدث عن آلاف الإصابات
استمراراً للمعارك الدائرة في صرواح تكبدت ميليشيا الحوثي، خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، "إن قوات الجيش الوطني تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مستمرة ضد الميليشيات الحوثية في جبهتي نجد العتق وصلب بمديرية نهم".
وأضاف: "مدفعية الجيش الوطني استهدفت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية".
وأشار البيان إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للميليشيات الحوثية في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات المتنوعة.
من جهته، وصف رئيس أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز المعركة ضد الحوثيين المدعومين من إيران بأنها "معركة مقدسة"، حسب تعبيره.
وأضاف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، أن الجيش اليمني يقاتل الحوثيين دفاعاً عن وطنه وأمنه واستقراره "وللحفاظ على هويتنا العربية الأصيلة".
وتعهد رئيس أركان الجيش اليمني بانتصار "القوات المسلحة والأمن والمقاومة وكل القبائل المساندة