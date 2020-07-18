إنهيارات كبيرة في صفوف المليشيات بجبهة قانية والجيش الوطني يعلن استعادة مواقع جديدة بعد تخصيص المخزون النفطي لمجهودها الحربي مليشيات الحوثي تلوح بتوقيف كافة الخدمات منها الإتصالات والصحة القضاء الفرنسي يفاجئ الجميع و يفتح تحقيق ب ضلوع بن زايد في أعمال تعذيب باليمن اشددالمعارك في صرواح لليوم الثاني على التوالي وخسائر المليشيات بالعشرات وهذا اخر المستجدات من خط المواجهات معمر الإرياني:الشعب اليمني يدفع ثمن طموحات النظام الإيران التوسعي في المنطقة شاهد بالصورة..ضبط قارب ذخيرة قبل وصوله لمليشيات الحوثي في البحر الأحمر قوات الأمن الخاصةفي تعز تتسلم مهام حماية جبل صبران وفد حضرموت يصل الرياض للمشاركة بمفاوضات تشكيل الحكومة بطلب سعودي هجمات مدمرة وانفجارات وحرائق ... إيران تتعرض لحرب غير معلنة .. من يقودها ليس ”كورونا“.. صحيفة لندنية تكشف عن وباء يتفشى في أوساط المقاتلين الحوثيين وتتحدث عن آلاف الإصابات
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الشعب اليمني عانى ولا يزال من طموحات النظام الإيراني التوسعية وسياساته التخريبية في المنطقة.
وأشار إلى دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية للتمرد على الدولة وتزويدها بشحنات النفط والأسلحة المهربة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة التي تقتل اليمنيين كل يوم.
وحيا وزير الإعلام اليمني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، انتفاضة الشعب الإيراني المتواصلة منذ أعوام في مختلف المحافظات، رغم حملات القمع والتنكيل بالمتظاهرين وإعدام وتصفية المعارضين على يد الحرس الثوري.
وقال إن ذلك "تعبير عن الرفض الشعبي العارم لنظام الملالي وسياساته التي قادت للفشل السياسي والاقتصادي والعزلة عن محيطه الإقليمي والدولي".
وأدان الإرياني حملات القمع والتنكيل وقطع شبكة الإنترنت عن مناطق الاحتجاجات لإخفاء الجرائم البشعة التي يرتكبها النظام، معربا عن "التضامن المطلق مع مطالب المتظاهرين المشروعة في الحرية والعدالة والعيش بكرامة بعيدا عن نظام الملالي الذي أفسد الحياة العامة وأساء لعلاقات إيران بجيرانها والعالم".
ولفت وزير الإعلام اليمني إلى ما يعانيه الشعب الإيراني من أزمات اقتصادية طاحنة في ظل الفساد السياسي والإداري وانهيار العملة وزيادة الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، متهما النظام الإيراني بتوجيه ثروات البلد ومقدراته لدعم الميليشيات الطائفية في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وتهريب الأسلحة ونشر الفوضى والإرهاب في