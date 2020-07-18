قوات الأمن الخاصةفي تعز تتسلم مهام حماية جبل صبران

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قالت مصادرعسكرية انه بحسب توجيهات القيادة العسكرية في محافظة تعز تم اليوم نزول المجاميع والقوة الموجودة في جبل صبران وتسليم الجبل للعميد جميل عقلان قائدقوات الأمن الخاصة بصورة مؤقتة.
وأفاد المصدر بان توجيهات الأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنيةكانت واضحة وصريحة وهي بأن يتولى قطاع الحجرية العسكري ممثلا بالعقيد أمين الأكحلي حماية الجبل من المداخل ومنع أي مجاميع أو قوة عسكرية التمترس فيه كونه منطقة مأهولة بالسكان بناءً على مخرجات وتوصيات اللجنة الأمنية المكلفة بحل الأحداث في الجبل برئاسة العميدالركن الشمساني وعضوية كلٍ من العميد جميل عقلان والعقيدنبيل الكدهي.
هذا ولقي هذا الإتفاق ترحيب واسع لان هذه المطالب التي نادى و رحب بها أهالي المنطقه برمتها.