وفد حضرموت يصل الرياض للمشاركة بمفاوضات تشكيل الحكومة بطلب سعودي

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 120

وصل وفد محافظة حضرموت، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في المشاورات التي ترعاها المملكة بين الأطراف اليمنية.

"وفي بيان لهم اكدو ان توجهات الوفد للرياض يأتي استجابة لدعوة كريمة من السعودية للتفاوض بخصوص المشاركة في حوارات وتفاهمات التسوية السياسية الجارية حاليا".

وأوضح أن الوفد يتكون من 4 شخصيات، هي رئيسه المهندس أبوبكر أحمد السري، والأعضاء طارق سالم العكبري، والقاضي أكرم نصيب العامري، والعميد محمد عوض العليي.

و أعلن "حلف حضرموت" (أكبر تكتل قبلي بالمحافظة) و"مؤتمر حضرموت الجامع"، تشكيل وفد تفاوضي للمشاركة في مفاوضات الرياض حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء تشكيل الوفد بعد خمس أيام من رفض الحلف والمؤتمر الجامع، تهميش حضرموت في مشاورات تقودها السعودية، لتشكيل الحكومة الجديدة وفق اتفاق الرياض، وتهديدها بموقف حاسم حال عدم التجاوب السريع والعاجل مع مطالبها.

وشددت حينها على أن حضرموت أحق بإحدى الرئاسات الثلاث (في إشارة إلى المطالبة بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المرتقبة)، مهددة بموقف حاسم حال عدم التجاوب السريع والعاجل من الجهات ذات العلاقة.

وتمتاز حضرموت بأهمية استراتيجية في اليمن من حيث الثروة والمساحة الموقع و تعد المحافظة الواقعة في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية، كبرى محافظات اليمن مساحة، و تمثل ثلث مساحة البلاد كاملة.

وتسعى مكونات رئيسية بحضرموت، الغنية بالثروة النفطية وتعمل بها عدد من الشركات النفطية أهمها الشركة الحكومية (بترومسيلة)، إلى فرض المحافظة كطرف رئيسي في المعادلة السياسية وسط مخاوف لديها من انفراد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في الحصول على النصيب الأكبر من حصص ومناصب الحكومة الجديدة التي ستشكل مناصفة من المحافظات الجنوبية والشمالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل الحراك التي ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة ومليشيات المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، وقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.

ويشمل اتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.