طائرة عسكرية سعودية خاصة تصل ”سقطرى“.. ماهي حمولتها؟

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 703

وصلت طائرة عسكرية سعودية خاصة، اليوم الجمعة 17 يوليو/تموز، الى محافظة أرخبيل سقطرى ( شرق اليمن)، قادمة من مطار الغيضة بمحافظة المهرة.

وقالت مصادر حكومية لـ”مأرب برس“، ان الطائرة خصصتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لنقل مئات من المواطنين اليمنيين من مطار الغيضة إلى جزيرة سقطرى.

وأكدت ان الطائرة العسكرية السعودية قامت، اليوم الجمعة، بنقل الدفعة الأولى من المسافرين من الغيضة لعدم توفر وسيلة نقل بحرية آمنة وصعوبة حالة البحر في مثل هذه الأيام من السنة.