مقتل قائد أمني رفيع بقوات ”المهام الخاصة“ التابعة لـ”الانتقالي الاماراتي“ بعدن

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفاد مصدر أمني، الجمعة 17 يوليو/تموز، بمقتل قائد أمني بارز في قوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، بمحافظة عدن (جنوبي اليمن).

وقال المصدر أن "قائد الكتيبة الثانية في لواء المهام الخاصة (التدخل السريع) التابع للانتقالي مقبل الحنشي لقي مصرعه في ظروف غامضة بعدن"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

ونقلت وسائل إعلام عن سكان محليين في عدن قولهم إنهم "عثروا على جثة القائد الأمني مقتولا في أحد شواطئ مدينة خور مكسر شرقي عدن وعليها آثار طلقات نارية".

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/آب 2019، عقب قتال شرس ضد القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وأعلن المجلس الانتقالي، أواخر أبريل/نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" لمحافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي، وزاد من حدة التوتر بين المجلس والحكومة الشرعية.