موقع غربي: أردوغان تحدى الغرب وحول تركيا لقوة إقليمية.. وهناك مخاطر مقتل قائد أمني رفيع بقوات ”المهام الخاصة“ التابعة لـ”الانتقالي الاماراتي“ بعدن محافظ تعز ”نبيل شمسان“ يرفض قرارات لـ”اللجنة الأمنية“ توعدت المتمردين على قرارات الرئيس وخصصت 50% من العائدات للجيش (وثيقة) الحوثيون يستولون على منازل وممتلكات ”ياسر العواضي“ في صنعاء بعد طرد الساكنين منها وكالة دولية تسلط الضوء على وضع ”المهمشين“ في صنعاء ورئيس الاتحاد يؤكد: ”الحوثي يستغل أوضاعهم لاقتيادهم إلى الجبهات“ وصول 391 من العالقين اليمنيين في الإمارات ومصر وأثيوبيا الى مطاري سيئون وعدن أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2020.... ولماذا اختفت من النايل سات ؟ فنانة شهيرة تتعرض للسخرية بعد عملية تجميل تعرف علي الفوائد السحرية لشاي الأخضر سياسي رفيع يكشف عن ”إجماع حضرمي غير مسبوق“ يحسم مستقبل حضرموت ويقطع الطريق أمام ”الانتقالي الإماراتي“
أفاد مصدر أمني، الجمعة 17 يوليو/تموز، بمقتل قائد أمني بارز في قوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، بمحافظة عدن (جنوبي اليمن).
وقال المصدر أن "قائد الكتيبة الثانية في لواء المهام الخاصة (التدخل السريع) التابع للانتقالي مقبل الحنشي لقي مصرعه في ظروف غامضة بعدن"، دون تقديم تفاصيل أكثر.
ونقلت وسائل إعلام عن سكان محليين في عدن قولهم إنهم "عثروا على جثة القائد الأمني مقتولا في أحد شواطئ مدينة خور مكسر شرقي عدن وعليها آثار طلقات نارية".
ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/آب 2019، عقب قتال شرس ضد القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
وأعلن المجلس الانتقالي، أواخر أبريل/نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" لمحافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي، وزاد من حدة التوتر بين المجلس والحكومة الشرعية.