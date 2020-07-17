الحوثيون يستولون على منازل وممتلكات ”ياسر العواضي“ في صنعاء بعد طرد الساكنين منها

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر قبلية، الجمعة 17 يوليو/تموز، بأن مليشيا جماعة الحوثي الانقلابية، صادرت منازل وممتلكات الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي، في العاصمة صنعاء بعد اقتحامها وطرد الساكنين فيها.

وقالت المصادر المقربة من ”العواضي“، لـ”مأرب برس“، إن "مسلحي مليشيا الحوثي اقتحموا منزل الشيخ ياسر العواضي الكائن في منطقة حدة، وطردوا من كان فيه من نساء وأطفال واستولوا عليه".

وأشارت إلى ان مسلحي الحوثي، اقتحمو ايضا، منزل العائلة (أشقاء وشقيقات العواضي) الكائن في منطقة الصافية بعدد من الأطقم، وبسطوا سيطرتهم عليه، بعد ان طردوا الساكنين فيه.

وأكدت استيلاء مليشيا الحوثي على ”الدكاكين“، التابعة لمنزل الصافية، وسوق القات المملوك للعواضي، وقاموا باستحداث بناءات فيه، ويؤجرون السوق والدكاكين والاستحداثات، ويستلمون الايجارات.

وأوضحت المصادر ان الحوثيون اقتحموا المنازل بعدد من الأطقم، وطردوا بالقوة الأسر التى كانت تقطنهن، وصادروا الممتلكات بأوامر من القيادي الحوثي المدعو ”الكرار الخيواني“.

وخلال السنوات الخمس الماضية، اقتحمت جماعة الحوثي ونهبت منازل عددا من أعضاء مجلس النواب وأمناء عام الأحزاب والقادة السياسيين وبعض السفراء الموالين للشرعية.

وفي 27 أبريل/نيسان المنصرم، نفذت مليشيا الحوثي الانقلابية حملة أمنية واسعة على مديرية ”الطفه“ بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) للقبض على من وصفتهم بـ"عناصر من تنظيم القاعدة".

وعلى إثر تلك الحملة، هاجمت المليشيا منزل المواطن، حسين الأصبحي، بهدف اعتقاله، وقاموا بمداهمته ولم يكن في المنزل ساعتها سوى فتاة تُدعى، جهاد الأصبحي، وهي زوجة أحد أبناء صاحب المنزل، فقاموا بفتح النيران عليها وقتلها على الفور.

وعلى إثر مقتل، جهاد الأصبحي، دعا الشيخ ياسر العواضي القبائل في البيضاء وعموم محافظات اليمن الى ما أسماه "النكف القبلي" لمواجهة الحوثيين الذين رفضوا تسليم قتلة الفتاة.

وبعد قرابة شهرين من داعي النكف وفشل الوساطات اندلعت مواجهات عنيفة في مركز المديرية، انتهت بسيطرة مسلحي الحوثي على مركز مديرية ”ردمان“ ومنزل الشيخ العواضي، الذي بدوره غادر المحافظة الى منطقة في محافظة مأرب، في منتصف يونيو/حزيران.