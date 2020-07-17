وصول 391 من العالقين اليمنيين في الإمارات ومصر وأثيوبيا الى مطاري سيئون وعدن

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصلت الى مطار سيئون الدولي، اليوم الجمعة 17 يوليو/تموز، طائرتين تحملان 341 من العالقين اليمنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية ”سبأ“ فان الرحلة الأولى لطيران ”سيف اير“ وصلت الى المطار وعلى متنها 193مسافراً ، والثانية لطيران الخطوط الجوية اليمنية وعلى متنها ١٤٨ راكباً.

وتعد الرحلة القادمة من دبي الرحلة التاسعة التي تم استقبالها في مطاري سيئون وعدن، تم إجلاء حوالي 685 عالق في الرحلات الثمان السابقة.

في السياق، وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم، الرحلة الثانية لإجلاء 50 عالقاً يمنياً في جمهورية اثيوبيا على متن شركة طيران الجيبوتية، وذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم وتأكد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، تم إجلاء 51 عالقاً يمنياً من اثيوبيا إلى عدن.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبناء على البروتوكول التنظيمي الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، والمتابعة المتواصلة من جانب سفارات اليمن في أديس أبابا والقاهرة وأبوظبي لتسهيل إجراءات إجلاء العالقين.