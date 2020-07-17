وصول 391 من العالقين اليمنيين في الإمارات ومصر وأثيوبيا الى مطاري سيئون وعدن أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2020.... ولماذا اختفت من النايل سات ؟ فنانة شهيرة تتعرض للسخرية بعد عملية تجميل تعرف علي الفوائد السحرية لشاي الأخضر سياسي رفيع يكشف عن ”إجماع حضرمي غير مسبوق“ يحسم مستقبل حضرموت ويقطع الطريق أمام ”الانتقالي الإماراتي“ دراسة علمية تكشف الاثار التدميرية لإدمان الموقع الإباحية على رجولة الرجال تكريم دولي لطفل صغير أنقذ شقيقة وخاض مواجه مع كلب شرس مزق وجه .. شاهد بالصور ”الدرع الأسود“.. مرتزقة الإمارات الجدد.. ماذا تعرف عنهم؟ وماهي المهمات التي نفذوها في اليمن؟ الطب الشرعي في السعودية يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل 4 فتيات وشنق الشقيق الخامس اثيوبيا تهرول نحو تركيا .. تفاصيل لقاء تركي إثيوبي رسمي في أنقرة
بعد توقف قناة طيور الجنة الفضائية على القمر المصري النايل سات بسبب المشاكل المالية التي مرت بها القناة تم دمج كل من قناة طيور الجنة مع قناة طيور ببي في قناة واحدة لكن بمواصفات عالية وأكثر دقة, حيث تم تحويل القناة إلى تردد جديد , وهو ترد على القمر القطري سهيل سات , لكنه يتم الإعلان انها تبث على القمر عرب سات, خاصة وسهيل سات قريب من الخط المداري لعربسات , فيتم التقاطها بسهولة على هذا التردد:
تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي سهيل سات
التردد 11310
معدل الترميز 30000
الاستقطاب عمودي
طيور الجنة
قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.
وتعد طيور الجنة قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.
ومالك القناة هو الأستاذ خالد مقداد , وكان أول بث لها في25 يناير 2008
مناطق البث الوطن العربي
ساعات البث 24 ساعة
سهيل سات التردد: 11310
الاستقطاب: عمودي
معدل الرمز: 30000
التصحيح: 2/3