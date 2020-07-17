آخر الاخبار

وصول 391 من العالقين اليمنيين في الإمارات ومصر وأثيوبيا الى مطاري سيئون وعدن أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2020.... ولماذا اختفت من النايل سات ؟ فنانة شهيرة تتعرض للسخرية بعد عملية تجميل تعرف علي الفوائد السحرية لشاي الأخضر سياسي رفيع يكشف عن ”إجماع حضرمي غير مسبوق“ يحسم مستقبل حضرموت ويقطع الطريق أمام ”الانتقالي الإماراتي“ دراسة علمية تكشف الاثار التدميرية لإدمان الموقع الإباحية على رجولة الرجال تكريم دولي لطفل صغير أنقذ شقيقة وخاض مواجه مع كلب شرس مزق وجه .. شاهد بالصور ”الدرع الأسود“.. مرتزقة الإمارات الجدد.. ماذا تعرف عنهم؟ وماهي المهمات التي نفذوها في اليمن؟ الطب الشرعي في السعودية يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل 4 فتيات وشنق الشقيق الخامس اثيوبيا تهرول نحو تركيا .. تفاصيل لقاء تركي إثيوبي رسمي في أنقرة

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2020.... ولماذا اختفت من النايل سات ؟

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 254

 

بعد توقف قناة طيور الجنة الفضائية على القمر المصري النايل سات بسبب المشاكل المالية التي مرت بها القناة تم دمج كل من قناة طيور الجنة مع قناة طيور ببي في قناة واحدة لكن بمواصفات عالية وأكثر دقة, حيث تم تحويل القناة إلى تردد جديد , وهو ترد على القمر القطري سهيل سات , لكنه يتم الإعلان انها تبث على القمر عرب سات, خاصة وسهيل سات قريب من الخط المداري لعربسات , فيتم التقاطها بسهولة على هذا التردد:

تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي سهيل سات

التردد 11310

معدل الترميز 30000

الاستقطاب عمودي

طيور الجنة

قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.

وتعد طيور الجنة قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.

ومالك القناة هو الأستاذ خالد مقداد , وكان أول بث لها في25 يناير 2008

مناطق البث    الوطن العربي

ساعات البث    24 ساعة

سهيل سات     التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الرمز: 30000

التصحيح: 2/3

 

 

 
إقراء أيضاً
دراسة علمية تكشف الاثار التدميرية لإدمان الموقع الإباحية على رجولة الرجال
وفاة فنان سعودي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
حليمة بولند تواجه اتهامات خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام ... وهكذا دافعت عن نفسها
لأول مرة : خبير شهير يكشف االهدف الرئيسي لفيروس كورونا
شاهد...الطفل المعجزة على يوتيوب يجمع 26 مليون مشترك ويكسب 26مليون دولار
علماء يكشفون حالة الكون قبل الانفجار العظيم .. وسر الطاقة المظلمة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس