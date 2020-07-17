فنانة شهيرة تتعرض للسخرية بعد عملية تجميل

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت الإعلامية والفنانة الأردنية سوسن هارون للسخرية والتنمر عبر مواقع التواصل، وذلك بعد أن أجرت عملية تجميل نفخت فيها شفتيها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لهارون، تظهر فيه بشفتين منتفختين، ما دعا كثيرين إلى الحديث عن اختلافات كبيرة في شكلها.

وقال مغرد إن الفنانة باتت تشبه “الناقة”، فيما اعتبر آخرون أن الفنانة ازدادت جمالا بعد العملية.