فنانة شهيرة تتعرض للسخرية بعد عملية تجميل

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تعرضت الإعلامية والفنانة الأردنية سوسن هارون للسخرية والتنمر عبر مواقع التواصل، وذلك بعد أن أجرت عملية تجميل نفخت فيها شفتيها.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لهارون، تظهر فيه بشفتين منتفختين، ما دعا كثيرين إلى الحديث عن اختلافات كبيرة في شكلها.
وقال مغرد إن الفنانة باتت تشبه “الناقة”، فيما اعتبر آخرون أن الفنانة ازدادت جمالا بعد العملية.