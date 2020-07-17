تعرف علي الفوائد السحرية لشاي الأخضر

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ينتشر تناول الشاي بين الناس علي مختلف جنسياتهم و أعمارهم ، وبالرغم من المخاطر التي يحذر الأخصائيين منها بكثرة تناوله إلا أن الشاي الأخضر علي النقيض ينصح خبراء التغذية والأطباء بتناوله.

ومن أهم فوائد تناول الشاي الأخضر أنه يمنع أكسدة الكوليسترول الضار في الدم ويساعد في ذوبان الدهون بالجسم .

كما أشارت العديد من الدراسات أن تناوله باعتدال يساهم في الحماية من أمراض القلب و أزماته وتقلل أيضا من خطر الوفاة جراء هذه الأمراض .