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سياسي رفيع يكشف عن ”إجماع حضرمي غير مسبوق“ يحسم مستقبل حضرموت ويقطع الطريق أمام ”الانتقالي الإماراتي“

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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كشف عضو مجلس الشورى اليمني، صلاح باتيس، الجمعة 17 يوليو/تموز، ‏عن إجماع حضرمي غير مسبوق بخصوص مستقبل حضرموت، وموقفها من أطراف الصراع وخصوصا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم إماراتياً.

وقال القيادي في إصلاح حضرموت ”باتيس“ في تغريدة على “تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، ان ”هناك اجماع حضرمي غير مسبوق على أن تكون ‎حضرموت شوكة الميزان ولاتميل جنوبا او شمالا“.

وأشار الى ان ”الحضارم“ سيبنون دولة اتحادية مع اخوانهم في كل المحافظات على أسس الشراكة والعدالة والحكم الرشيد يكونون فيها ”ند وشركاء لاتابعين ولاظالمين ولا مظلومين، وهذا هو ميزان العدل إذا أردنا النصر“، بحسب قوله.

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