الطب الشرعي في السعودية يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل 4 فتيات وشنق الشقيق الخامس

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف الطب الشرعي في السعودية ملابسات جديدة بشأن واقعة نحر 4 فتيات وشنق شقيقهن.

وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، باكتشاف الطب الشرعي عدم وجود أي آثار ضرب جسيمة على أجساد الضحايا.

وتبين أن الدماء كانت في موقع واحد على سطح المنزل، الأمر الذي يدل على عدم نقل الجثث من موقع إلى آخر.

وتوصل الطب الشرعي إلى أن الجثث كانت متقاربة، في مؤشر على عدم محاولة أي من الضحايا النجاة من الموقع.

يشار إلى أن جريمة غامضة هزت بلدة الشعبة في الأحساء في المملكة العربية السعودية، حيث شهد أحد منازلها مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة نحرا بالسكين في ظل غياب الوالدين عن المنزل.

وكشف خال الضحايا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "الجريمة وقعت أثناء ذهاب والد ووالدة الضحايا برفقة أطفالهما الخمسة الصغار لمتابعة شؤون منزلهم الجديد قبل الانتقال إليه في حي الصفا في الأحساء، وعند عودة الوالدين إلى منزلهما مع أذان المغرب وعند الباب، لم يستجب أحد وكان مقفلا من الداخل، وبعد عدة محاولات تمكن الأب من الدخول ليكتشف أن أبناءه الخمسة مقتولين، ليقوم على الفور بإبلاغ الشرطة".

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