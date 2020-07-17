اثيوبيا تهرول نحو تركيا .. تفاصيل لقاء تركي إثيوبي رسمي في أنقرة

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة، ، ميلاتو تشومو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وصرح أوغلو في أعقاب اللقاء عبر حسابه في "تويتر"، إنه اتفق مع المسؤول الإثيوبي على تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين.

وقال أوغلو إن تركيز اللقاء انصب على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز العلاقات من زيارات وحوارات متبادلة.

وجاء اللقاء في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية مع إثيوبيا توترا حادا، على وقع أزمة سد النهضة، وتوجه أديس أبابا نحو بدء ملء السد، إضافة إلى تهديدات مصرية متكررة بالتدخل العسكري في ليبيا ضد حكومة الوفاق و"من خلفها تركيا"، بحسب ما تصرح القاهرة دوما.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نفى قبل أيام وجود أي قناة تواصل مع تركيا، بعد أنباء تحدثت عن احتمالية وجود حوار مرتقب بين أنقرة والقاهرة؛ لإنهاء القطيعة التي تمتد لسنوات.