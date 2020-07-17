الجيش الوطني يباغت الحوثيين في نهم والمليشيات تتكبد خسائر موجعة .. تفاصيل

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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كبدت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الجمعة، مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة نهم شرق صنعاء.

ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مستمرة ضد المليشيات الحوثية في جبهتي نجد العتق وصلب بمديرية نهم.

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها المليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للمليشيات الحوثية في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات المتنوعة.