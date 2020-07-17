جريمة تهز السعودية.. مقتل 4 فتيات وشقيقهن في منزلهم بطريقة غادرة

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فتحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية؛ تحقيقا في جريمة مروعة راح ضحيتها 5 أشقاء (4 فتيات وشاب) تم قتلهم غدرا في منزلهم.
وكشف خال الضحايا لصحيفة ”عكاظ“ المحلية، أن ”الجريمة وقعت أثناء ذهاب والد ووالدة الضحايا برفقة أطفالهم الخمسة الصغار لمتابعة شؤون منزلهم الجديد قبل الانتقال إليه في حي الصفا بالأحساء، وعند عودة الوالدين إلى منزلهما مع أذان المغرب وعند الباب، لم يستجب أحد وكان مقفلا من الداخل، وبعد عدة محاولات تمكن الأب من الدخول ليكتشف أن أبناءه الخمسة مقتولين، ليقوم على الفور بإبلاغ الشرطة“.
وأوضح خال الضحايا أن أعمارهم تتراوح بين 22 عاما و14 عاما، وهم 4 فتيات وشاب واحد.
وتابع أن الشاب ويدعى ”مؤيد“، وهو طالب جامعي تخصص لغة إنجليزية بجامعة الملك فيصل، وجد مشنوقا.
وأكد أن والد الضحايا لم يقم بإبلاغ والدتهم بالحادثة على الفور كي لا تصيب نفسها بأذى، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف غموض الواقعة.
ووفق تقرير لقناة ”أم بي سي“؛ قال أحد الأهالي أن ”الجيران لم يسمعوا أي شيء مطلقا لحظة وقوع الجريمة“.
ورجحت معلومات أولية أن يكون الشقيق هو الجاني، حيث تحوم شبهات بانتحاره شنقا، عقب نحره شقيقاته الأربع.
فيما ذكر أهالي أن ”الشقيق كان معتلا نفسيا، وهو ما يرجح أنه قام بنحر شقيقاته قبل انتحاره“.