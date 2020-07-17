أخطر تصريحات أردوغان بخصوص تدخله العسكري في ليبيا وأكثرها وقوة وهكذا حدد موقف الامارات من حفتر السعودية : سئمنا التطوع واتخذنا قرارا صائبا ... قرار سيادي يخرج الرياض عن هدوئها لتدافع عنه بقوة قائد برشلونة الإسباني ميسي ينفجر غضبا كوريا الجنوبية تعلن التدخل العاجل في اليمن وتقدم دعما خاصا. شاهد ما عثرت عليه الدوريات البحرية بمركز باب المندب وكان في طريقه للحوثيين بالصور:الريال بطلا للدوري الاسباني ولطمة جديدة لبرشلونة استهدف السعودية وكشف أطماع الحوثيين في المملكة... تسجيل من العيار الثقيل مسرب من خيمة القذافي! حاكم إمارة الشارقة ينتصر لمساجد الإسلام ويطالب اسبانيا بطلب يفاجئ محمد بن زايد وفاة فنان سعودي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا كارثة بيئية وإنسانية مخيفة ينتظر حدوثها في البحر الأحمر بسبب ناقلة نفط ضخمة
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده لن تتخلى عن دعم ليبيا، التي تواجه "عدوانا عسكريا"، منتقدا تدخل مصر والإمارات إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد "الشرعية"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
واعتبر أردوغان، في حديث لصحفيين، أن العلاقات بين تركيا وليبيا تمتد لقرون، مؤكدا مواصلة أنقرة "تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها" تجاه طرابلس.
وأكد الرئيس التركي أن التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية، موضحا أن "الخطوات التي تتخذها مصر تُظهر وقوفها إلى جانب الانقلابي خلفية حفتر، وانخراطها في مسار غير شرعي".
وأضاف، أن "موقف الإمارات حيال ليبيا قرصنة، حيث أنها تغدق الأسلحة والأموال على حفتر".
وأشار إلى أن الأمر، هو صراع بين من يقف إلى جانب حكومة السراج الشرعية في طرابلس، ومن يقف إلى جانب الانقلابي خليفة حفتر، وكل من يقف إلى جانب الأخير هو غير شرعي وغير قانوني.
ولفت إلى أن بلاده بصدد إبرام اتفاق جديد مع طرابلس بمشاركة الأمم المتحدة، مؤكدا أن الحكومة الليبية تواصل جهودها في هذا الصدد، مع تواصل بلاده تضامنها مع طرابلس.
وعلق الرئيس التركي على تجدد التوترات في منطقة "قرة باغ" بين أذربيجان وأرمينيا، واصفا الأخيرة بأنها دولة احتلال "ولا تسعى لأي حل سلمي للأزمة".