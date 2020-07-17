أخطر تصريحات أردوغان بخصوص تدخله العسكري في ليبيا وأكثرها وقوة وهكذا حدد موقف الامارات من حفتر

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده لن تتخلى عن دعم ليبيا، التي تواجه "عدوانا عسكريا"، منتقدا تدخل مصر والإمارات إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد "الشرعية"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

واعتبر أردوغان، في حديث لصحفيين، أن العلاقات بين تركيا وليبيا تمتد لقرون، مؤكدا مواصلة أنقرة "تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها" تجاه طرابلس.

وأكد الرئيس التركي أن التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية، موضحا أن "الخطوات التي تتخذها مصر تُظهر وقوفها إلى جانب الانقلابي خلفية حفتر، وانخراطها في مسار غير شرعي".

وأضاف، أن "موقف الإمارات حيال ليبيا قرصنة، حيث أنها تغدق الأسلحة والأموال على حفتر".

وأشار إلى أن الأمر، هو صراع بين من يقف إلى جانب حكومة السراج الشرعية في طرابلس، ومن يقف إلى جانب الانقلابي خليفة حفتر، وكل من يقف إلى جانب الأخير هو غير شرعي وغير قانوني.

ولفت إلى أن بلاده بصدد إبرام اتفاق جديد مع طرابلس بمشاركة الأمم المتحدة، مؤكدا أن الحكومة الليبية تواصل جهودها في هذا الصدد، مع تواصل بلاده تضامنها مع طرابلس.

وعلق الرئيس التركي على تجدد التوترات في منطقة "قرة باغ" بين أذربيجان وأرمينيا، واصفا الأخيرة بأنها دولة احتلال "ولا تسعى لأي حل سلمي للأزمة".