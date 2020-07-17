السعودية : سئمنا التطوع واتخذنا قرارا صائبا ... قرار سيادي يخرج الرياض عن هدوئها لتدافع عنه بقوة

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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شدد وزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان، على أن بلاده اتخذت القرار السيادي الصائب، فيما يتعلق برفع إنتاج النفط، بعد اجتماع "أوبك+" في آذار/ مارس الماضي.

وقال الوزير السعودي في مقابلة مع قناة "العربية"، إننا "سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين"، مضيفا أن "التعاون الذي توصلت إليه الرياض مع (أوبك+)، يثبت صوابية القرار السعودي بشأن زيادة الإنتاج النفطي".

وأشار إلى أن قرار الاجتماع الشهري من قبل هيئة مراقبة سوق النفط، يعود إلى منظومة التعافي، حتى يزول وباء فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن "الاتفاق سيستمر حتى نيسان/ أبريل 2022، وبالاتفاق نص صريح على أنه سيكون هناك اجتماع بديسمبر (كانون الأول)، للنظر بتمديد الاتفاق حتى 2022".

وتطرق ابن سلمان إلى التعاون الروسي في الاتفاق، قائلا: "من كان يصدق أن موسكو التي كانت لا تريد تخفيض 330 ألف برميل، تخفض الآن 2.5 مليون برميل"، معتقدا أن "الإجراءات الاستباقية دائما ما تكون أقل كلفة، لأن التعامل اللاحق يكون تكلفته أكبر"، وفق تقديره.