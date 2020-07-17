قائد برشلونة الإسباني ميسي ينفجر غضبا

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عبّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ئ، عن غضبه بعد خسارة فريقه الدوري الإسباني أمام غريمه الأزلي ريال مدريد.

وفي أعقاب الخسارة أمام أوساسونا بهدفين لهدف، مقابل فوز الريال على فياريال بذات النتيجة، ما يعني حسم اللقب للملكي، صرّح ميسي بأن الفريق يمر بأسوأ أيامه، وتحديدا منذ العودة من إجازة الشتاء في كانون ثان/ يناير الماضي.

وقال ميسي للصحفيين عقب المباراة إن "ريال مدريد استحق اللقب لثبات مستواه، وانتصاره في جميع المباريات بعد العودة عقب أزمة كورونا، فيما كان مستوانا سيئا".

وأضاف في تصريح مثير: "أكرر القول إن فريقنا بهذا المستوى لن يحقق دوري الأبطال، وإذا لم نتغير سنخسر أمام نابولي في مباراة الإياب، لذا علينا التغيير الجذري بالفريق، التي يجب أن تشمل عدة أمور".

وتابع: "خسارة الريمونتادا أمام روما، ثم ليفربول، أفقدت الجمهور صبره، ولهم الحق في ذلك بكل تأكيد، وقلت سابقا إن هذا الفريق لن يحقق دوري الأبطال".

وسجّل ميسي هدف فريقه الوحيد أمام أوساسونا من ركلة حرة رائعة، ليرفع رصيده إلى 23 هدفا في صدارة هدافي الليغا.