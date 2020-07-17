كوريا الجنوبية تعلن التدخل العاجل في اليمن وتقدم دعما خاصا.

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 189

أعلنت الحكومة الكورية أنها ستقدم حوالي 4 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لليمن و13 دولة أخرى في آسيا وإفريقيا تواجه أزمة غذائية بسبب انتشار الجراد الصحراوي.

وبحسب الإذاعة الوطنية لكوريا الجنوبية، ستقدم الحكومة الكورية المساعدات لتلك الدول عبر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن تخصيص المساعدات سيتم ليس فقط في المراقبة المسبقة والسيطرة على انتشار الجراد الصحراوي،

ولكن أيضاً في تقديم مساعدات غذائية للدول التي تعاني من صعوبات متزايدة بسبب الفيضانات وتفشي فيروس كورونا. وأضافت: في الآونة الأخيرة، غطت أسراب الجراد سماء العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات، قادمة من مناطق التكاثر الصيفية والمناطق الساحلية والشرقية في اليمن، مما زاد المخاوف لدى المزارعين اليمنيين من حدوث تأثيرات سلبية على محاصيلهم.

ووفقا لما ذكره برنامج الغذاء العالمي، تجاوز عدد الذين يعانون من الأزمة الغذائية في دول شرق إفريقيا 25 مليونا، منهم 11 مليونا تعرضوا لتلك الأزمة بسبب انتشار الجراد. وأعربت وزارة الخارجية الكورية عن استعداد كوريا للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تقديم مساعدات إنسانية للدول التي تواجه صعوبات بسبب الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات الإنسانية.