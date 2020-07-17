حاكم إمارة الشارقة ينتصر لمساجد الإسلام ويطالب اسبانيا بطلب يفاجئ محمد بن زايد

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طالب حاكم إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الخميس، بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا إلى المسلمين.
وقال الشيخ القاسمي، في مقابلة تناولت كتابا له حول محاكم التفتيش، ونقلها حساب "الشارقة للأخبار" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن نطالب على الأقل بإرجاع مسجد قرطبة".
وأضاف حاكم إمارة الشارقة: "أنا طالبت وقيل لي إن البلدية أعطته المسجد إلى الكنيسة.. فقلت أعطى من لا يملك لمن لا يستحق.. هذا ملكنا نحن المسلمون".
وتحدث الشيخ القاسمي، عن حجم التشويه الذي تعرض له الإسلام والمسلمون في محاكم التفتيش، مشيرا إلى أن هذا التشويه في الترجمات القديمة هدفه ثني المسيحيين عن إعلان إسلامهم.
ومسجد قرطبة، الذي تم بناؤه، وتوسيعه على مدى قرنين من الحكم الأموي للأندلس، أصبح كاتدرائية بعد سيطرة الأسبان عليها عام 1236، حيث حولوه إلى كنيسة تتبع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.