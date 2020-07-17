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وفاة فنان سعودي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الجمعة 17 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - وكالات
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أعلنت وسائل إعلام سعودية الخميس، عن وفان فنان "المونولوجيست" السعودي سعد التمامي، في العاصمة الرياض، بعد إصابته بفيروس كورونا واعتزل التمامي (93 عاما)، في بداية تسعينيات القرن الماضي، الفن بشكل نهائي،

طاويا حقبة زمنية جميلة، إذ ساهم في تقديم عدد من القطع الفنية القيمة، التي ساهمت في تخليد النقلات والتطورات داخل المجتمع. شارك التمامي في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج "بيت العزوبية"

، وغيرها من البرامج التلفزيونية والإذاعية والتمامي من مواليد المزاحمية في السعودية عام 1927، وله 4 أبناء. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 243238 حالة، بعد رصد 2764 في الساعات الـ24 الأخيرة.

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