هكذا ظهرت نانسي عجرم مع زوجها لحظة مقتل الشابَ السوري - فيديو

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في فيديو جديد يسلط الضوء على حادثة اقتحام منزلها، ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بشكل واضح لحظة إطلاق زوجها فادي الهاشم النار على الشاب السوري محمد الموسى.
وأظهر الفيديو المقتطع من الفيلم الوثائقي “الرواية الكاملة” نانسي وهي ترتدي “روب النوم” وتجري بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار، ثم بعد ذلك تقابل رجال الأمن وتتحدث معهم عن الحادث.
وتقول نانسي: “هذا أصعب يوم.. ما بعرف كيف مر علينا.. دقائق كأنها سنة”.
وفوجئ المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانٍ لافت عن فيلم “الرواية الكاملة” الذي سيعرض اليوم على منصة “شاهد” ويروي مجريات الحادثة الأليمة التي حصلت في منزل نانسي وهزّت الرأي العام اللبناني والعربي في حينه.
وتناول تعريف الفيلم الوثائقي الوقائع الآتية: “الرواية الكاملة لقصة هزّت المجتمع اللبناني والعربي، وتحوّلت إلى قضية رأي عام شغلت الإعلام والناس، وبقيت مفتوحة على احتمالات وتساؤلات كبيرة دون أجوبة حاسمة”.