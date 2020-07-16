هكذا ظهرت نانسي عجرم مع زوجها لحظة مقتل الشابَ السوري - فيديو بوساطة وضمانات سعودية.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن تسليم حاويات النقود الـ7 التي استولى عليها لـ”قوات الواجب 802“ تقرير أسباني يكشف خطة تركيا في ليبيا لقلب الموازين عبر سلاح فتاك سيتراجع كل حلفاء حفتر أمام قوته ثمان مؤشرات مقلقة تظهر على الشفاه تعكس مشكلات خطيرة في الجسم مشرفو الحوثي يفرون من ”قانية“ وقوات الجيش تستدرجهم لكمائن ناجحة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات يصدر مرسوما جديدا ”واشنطن“ تحذر من ”كارثة صافر“ وتوجه دعوة عاجلة للحوثيين السعودية تفاجئ إسطنبول بطلب لم يكن متوقعا ... لماذا تطالب الرياض بإعادة مقتنيات حجرات الرسول التي نهبتها تركيا ضمن مشروع ”سفراء السلام“.. MDF تدشن حملات رش ميدانية لحصون ”آل جلال“ دراسة لوزارة الدفاع الأمريكية: علي محسن الأحمر يتمتع بعلاقة قوية مع الرياض وهو الزعيم القادر على توحيد المؤتمر ودخول صنعاء
أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، الخميس 16 يوليو/تموز، تسليم حاويات النقود التي استولى عليها في منتصف يونيو/حزيران المنصرم.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، في بيان اطلع عليه ”مأرب برس“، ان رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وجه، اليوم، بتسليم حاويات النقود التي تم الاستيلاء عليها، إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي في العاصمة عدن.
وأشار الى ان ”الزبيدي“ أصدر توجيهاته، تجاوباً مع طلب القيادة السعودية، وتقديراً لجهودها، وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية التابعة للمجلس قبل عيد الأضحى المبارك.
وفي 13 يونيو/حزيران، اعترضت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 7 شاحنات محملة بالنقود كانت في طريقها إلى مبنى البنك المركزي ونقلتها لاحقاً إلى منطقة "جبل حديد" شرق عدن حيث تتمركز قوات تابعة للمجلس المدعوم من الإمارات.
وتشهد عدد من محافظات الجنوب اليمني توترا، زادت حدته عقب إعلان المجلس الانتقالي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد من حدة توتر العلاقات بين المجلس والحكومة الشرعية.
ووقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.