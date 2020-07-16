بوساطة وضمانات سعودية.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن تسليم حاويات النقود الـ7 التي استولى عليها لـ”قوات الواجب 802“

الخميس 16 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أعلن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، الخميس 16 يوليو/تموز، تسليم حاويات النقود التي استولى عليها في منتصف يونيو/حزيران ‏المنصرم.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، في بيان اطلع عليه ”مأرب برس“، ان رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وجه، اليوم، بتسليم حاويات النقود التي تم الاستيلاء عليها، إلى قوة الواجب 802 التابعة للتحالف العربي في العاصمة عدن.

وأشار الى ان ”الزبيدي“ أصدر توجيهاته، تجاوباً مع طلب القيادة السعودية، وتقديراً لجهودها، وتأكيدها والتزامها بدفع مرتبات القطاعات العسكرية التابعة للمجلس قبل عيد الأضحى المبارك.

وفي 13 يونيو/حزيران، اعترضت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 7 شاحنات محملة بالنقود كانت في طريقها إلى مبنى البنك المركزي ونقلتها لاحقاً إلى منطقة "جبل حديد" شرق عدن حيث تتمركز قوات تابعة للمجلس المدعوم من الإمارات.

وتشهد عدد من محافظات الجنوب اليمني توترا، زادت حدته عقب إعلان المجلس الانتقالي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد من حدة توتر العلاقات بين المجلس والحكومة الشرعية.

ووقعت الحكومة و"الانتقالي" اتفاقا بالرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.