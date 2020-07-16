مشرفو الحوثي يفرون من ”قانية“ وقوات الجيش تستدرجهم لكمائن ناجحة

الخميس 16 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد حسين النقح، الخميس 16 يوليو/تموز، أن أبطال الجيش في جبهة قانية، بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، كبّدوا مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأسبوع الماضي، خسائر بشرية ومادية كبيرة جدّاً توازي خسائرها التي تكبدتها في مختلف جبهات القتال خلال الفترة الماضية.

ونقل موقع الجيش ”سبتمبر نت“ عن ”النقح“ قوله، إن مليشيا الحوثي تراهن على الوهم، والكذب والخداع الذي تروجه لعناصرها وأتباعها، وسيأتي يوم وتفقد كل ما لديها سواء من المخزون البشري أو من العتاد العسكري.

ولفت إلى أن أبطال الجيش لديهم معرفة دقيقة بنقاط ضعف المليشيا، مؤكدا نجاحهم في تنفيذ كمائن وعمليات استدراج نوعية وناجحة ألحقت بالمليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة وفادحة في الأرواح والمعدّات.

وأوضح أن قيادات ومشرفي الحوثي الانقلابية يفرون من جبهات القتال في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، ويتركون جثث قتلاهم وعناصرهم الجرحى على الأرض دون أن يلتفتوا لصرخاتهم وتوسّلاتهم.