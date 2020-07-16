ضمن مشروع ”سفراء السلام“.. MDF تدشن حملات رش ميدانية لحصون ”آل جلال“

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دشنت مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية MDF، الخميس 16 يوليو/تموز، أولى أنشطة المبادرات المجتمعية ضمن مشروع سفراء السلام والتي تمثلت بتنفيذ حملات الرش والتعقيم البيئي في منطقة حصون آل جلال، بالتعاون مع مبادرة شباب الحصون وفريق رواد الإعلام.
وقد استهدفت الحملة عدد من الأحياء والحارات السكنية والمناطق الزراعية في الحصون بالتعقيم والرش الضبابي منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2020
وقالت مديرة مشروع سفراء السلام، شيماء عبدالحميد، بأن حملة الرش الضبابي والتعقيم هي واحدة من المبادرات والحملات التي سينفذها المشروع لمواجهة الأوبئة.
وأوضحت ان المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز مفهوم السلام والتماسك المجتمعي تحت شعار ”السلام لسلامتك“ في بعض مديريات المحافظة والتي ستنفذ خلال الشهر الجاري .