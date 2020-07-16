أخطر وأكبر عملية اختراق بتويتر ... تفاصيل مؤامرة قادها قراصنة محترفون استدفت شخصيات جولية

الخميس 16 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اخترق قراصنة بشكل متزامن حسابات مجموعة من كبرى شركات العالم، ورجال أعمال بارزين، وهي أكبر عملية قرصنة في تاريخ الموقع.

حسابات "آبل" و"أوبر"، وبيل غيتس، وآيلون ماسك (مالك تيسلا)، جيف بيزوس، ومايك بلومبيرغ، وباراك أوباما، جو بايدن، وكاني ويست، وأخرى تم اختراقها، واللافت أن القراصنة غردوا بجميع هذه الحسابات من أجل التحويل عبر عملة "البتكوين" في فخ غير متوقع للمتابعين.

وطلبت هذه الحسابات من المتابعين تحويل مبالغ عبر حسابات "بتكوين" معينة، لتقوم هذه الشركات ورجال الأعمال برد المبالغ بشكل مضاعف، قبل أن تكتشف أنها عملية قرصنة كبيرة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن القراصنة تمكنوا من جمع 100 ألف دولار على أقل تقدير بعد دقائق من اختراقهم لهذه الحسابات.

اللافت أن جمع هذا المبلغ الكبير تم بدقائق معدودة فقط، إذ حذفت جميع التغريدات على الفور، بعد استعادة الضحايا لحساباتهم.

وبعد أقل من ساعة على عملية الاختراق، هبط سهم "تويتر" في المداولات اليومية بنحو 4 بالمئة على الفور، وهو هبوط حاد وغير مسبوق.

وأصدرت "تويتر" عبر مكتب الدعم التقني لها، بيانا أوضحت فيه أن العمل جار على إصلاح الثغرات التي أدت لعملية الاختراق.

وأضاف البيان أنه خلال فترة الإصلاح هذه، قد لا يتمكن الضحايا من التغريد، أو إعادة تعيين كلمة مرور جديدة لهم.