لماذا غاب محمد صلاح عن حفل تكريمه في هذه العاصمة؟

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قدم النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، اعتذاره عن عدم الحضور إلى القاهرة لحضور حفل تكريمه، الذي ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم إقامته، بعد تتويج صلاح مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.
وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب اتصالات لتهنئة صلاح، وإخطاره بحفل التكريم، لكن اللاعب أكد أن الحكومة الإنجليزية اتخذت قرارا بأن أي فرد يغادر أراضيها، ولو ليوم واحد، ثم يعود، يتم عزله 14 يوما؛ لضمان خلوه من فيروس كورونا.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل حفل التكريم الخاص بصلاح، واقترح جهاز المنتخب أن يتم مع أول تجمع للفراعنة؛ لضمان حضور جميع زملائه في المنتخب.
وقاد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي، لأول مرة بعد غياب 30 عاما، بعدما حسم المنافسة مع مانشستر سيتي حامل اللقب.