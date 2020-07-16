سرت الليبية تؤرق الإمارات وقرقاش يغرد خارج السرب: لابد لزمن تدخل المليشيات والمرتزقة أن يولي

الخميس 16 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عاد وزير الشؤون الخارجية في دولة الامارات أنور قرقاش للتحدث عن الوضع في ليبيا بعد يوم واحد من قوله ان طبول الحرب تقرع في سرت الليبية.

وقال أنور قرقاش، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر أنه لا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي(الامارات متهمة بدعم مليشيات في عدد من الدول العربية منها اليمن وليبيا).

وأردف قائلا "سيحكم التاريخ بقسوة على من فرط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي."

وحذرت الإمارات، الثلاثاء، مما وصفته بطبول الحرب التي تقرع حول سرت في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة المضي قدما نحو تحرير مدينة سرت.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة."

كما أضاف في تغريدة: ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.

جاء ذلك بعد أن أكدت تركيا والوفاق أكثر من مرة تمسكهما بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية والتي تعتبرها مصر من ضمن خطوطها الحمراء التي تمس أمنها القومي.

وأكدت حكومة الوفاق وتركيا في عدة تصريحات تمسكمها بالتقدم نحو سرت، فيما ترفض مليشيات حفتر التخلي عنها أو الانسحاب منها.