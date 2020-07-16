لأول مرة.. المبعوث يفضح الحوثيين ويكشف عن اتفاق مع الحكومة لكنه فشل

الخميس 16 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إن مليشيات الحوثي سحبت الأموال التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، والتي كانت مخصصة لرواتب الموظفين.

وأضاف غريفيث إنه رعا اتفاقا بين الحكومة والحوثيين وبموجبه تم إنشاء حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة تودع فيه الضرائب والجمارك والإيرادات من ميناء الحديدة ومن ثم صرفها رواتب موظفي الخدمة المدنية، لكن للأسف، توقفت تلك الترتيبات بعد قيام الحوثيين بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص".

وكانت الحكومة أدانت في منتصف مايو الماضي، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وحملت ، المليشيات مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.

وقبل ايام نشر مأرب برس تقريرا حول الموضوع تطرق الى سبب رفض الحوثيين لقاء المبعوث في مسقط،وعلاقة ايرادات السفن النفطية.

وقالت مصادرنا ان الضمانات التي قدمها المبعوث للحكومة لتسمح الاخيرة بدخول سفن نفط الى ميناء الحديدة اغضبت الحوثيين.

وذكرت المصادر ان ضمانات المبعوث تضمنت التزاما منه بتوريد عائدات سفن النفط الى حساب تشرف عليه الامم المتحدة في البنك المركزي بالحديدة لصرفه لاحقا على موظفي الدولة وهو مالم يحدث وافشله الحوثيين.