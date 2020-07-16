لأول مرة.. المبعوث يفضح الحوثيين ويكشف عن اتفاق مع الحكومة لكنه فشل خطوة عاجلة وأمرين على الشرعية والحوثيين تطبيقهما.. غريفيث يتحدث عن مسودة الحل والهجوم على مأرب والطريقة الوحيدة لانهاء الحرب لأول مرة : خبير شهير يكشف االهدف الرئيسي لفيروس كورونا الأمم التحدة تحذر من كارثة بيئية وأقتصادية وشيكة من مخاطر ناقلة صافر النفطية مشروع نيوم السعودي يعلن عن فرص عمل ويطرح طريقة التقديم شاهد...الطفل المعجزة على يوتيوب يجمع 26 مليون مشترك ويكسب 26مليون دولار إدرة ترامب تمنع ملايين الصينيين من دخول الأراضي الأمريكية نائب رئيس الجمهورية:يدين هجوم المليشيات على مأرب والمملكة بالصواريخ البالستية و يعدة تنفيذا لمخطط إيراني حملات حوثية مسعورة ومفاجئة تستهدف الأسواق والمتاجر في أحياء صنعاء فريق أممي خلال اسابيع لإصلاح الناقلة في صافر ومجلس الأمن الدولي يحذر
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إن مليشيات الحوثي سحبت الأموال التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، والتي كانت مخصصة لرواتب الموظفين.
وأضاف غريفيث إنه رعا اتفاقا بين الحكومة والحوثيين وبموجبه تم إنشاء حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة تودع فيه الضرائب والجمارك والإيرادات من ميناء الحديدة ومن ثم صرفها رواتب موظفي الخدمة المدنية، لكن للأسف، توقفت تلك الترتيبات بعد قيام الحوثيين بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص".
وكانت الحكومة أدانت في منتصف مايو الماضي، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب الإيرادات من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية، وحملت ، المليشيات مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.
وقبل ايام نشر مأرب برس تقريرا حول الموضوع تطرق الى سبب رفض الحوثيين لقاء المبعوث في مسقط،وعلاقة ايرادات السفن النفطية.
وقالت مصادرنا ان الضمانات التي قدمها المبعوث للحكومة لتسمح الاخيرة بدخول سفن نفط الى ميناء الحديدة اغضبت الحوثيين.
وذكرت المصادر ان ضمانات المبعوث تضمنت التزاما منه بتوريد عائدات سفن النفط الى حساب تشرف عليه الامم المتحدة في البنك المركزي بالحديدة لصرفه لاحقا على موظفي الدولة وهو مالم يحدث وافشله الحوثيين.