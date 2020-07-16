الأمم التحدة تحذر من كارثة بيئية وأقتصادية وشيكة من مخاطر ناقلة صافر النفطية مشروع نيوم السعودي يعلن عن فرص عمل ويطرح طريقة التقديم شاهد...الطفل المعجزة على يوتيوب يجمع 26 مليون مشترك ويكسب 26مليون دولار إدرة ترامب تمنع ملايين الصينيين من دخول الأراضي الأمريكية نائب رئيس الجمهورية:يدين هجوم المليشيات على مأرب والمملكة بالصواريخ البالستية و يعدة تنفيذا لمخطط إيراني حملات حوثية مسعورة ومفاجئة تستهدف الأسواق والمتاجر في أحياء صنعاء فريق أممي خلال اسابيع لإصلاح الناقلة في صافر ومجلس الأمن الدولي يحذر ارتفاع اصابات ”كورونا“ في اليمن الى 1526 حالة والصين ترسل 25 ألف كمامة ”علي محسن“ يشيد بقبائل مأرب و”العرادة“ يؤكد ”سيظل أبناء مأرب نموذجاً في الوفاء والذود عن الجمهورية“ علماء يكشفون حالة الكون قبل الانفجار العظيم .. وسر الطاقة المظلمة
حذرت الأمم المتحدة إذا لم يتم اتخاذ إجراء للتعامل مع ناقلة نفط متدهورة تقطعت بها السبل قبالة اليمن الذي مزقته الحرب ، فهناك خطر من انسكاب أربعة أضعاف كمية النفط مثل كارثة إكسون فالديز ل.
وناقلة صافر حمولتها 1.1 مليون برميل من النفط الخام وقد تقطعت بها السبل قبالة محطة النفط في البحر الأحمر في رأس عيسى في اليمن لأكثر من خمس سنوات.
وقال مارك لوكوك ، مدير المساعدات في الأمم المتحدة ، في اجتماع لمجلس الأمن حول هذه المسألة ، إن المياه بدأت تتسرب في 27 مايو إلى غرفة المحرك ، مهددة بزعزعة استقرارها.
وقال لوكوك إن هذا يعادل أربعة أضعاف كمية النفط التي تم تصريفها في كارثة إكسون فالديز - وهو تسرب لا يزال العالم يتحدث عنه بعد ذلك بثلاثين عامًا.
قال مسؤولو الحوثي الأسبوع الماضي إنهم سيوافقون على السماح لبعثة الأمم المتحدة بإجراء تقييم فني ومهما كانت الإصلاحات الأولية التي يمكن إجراؤها على الناقلة.
لكن لوكوك قال إن تأكيدات مماثلة قدمت في أغسطس 2019 ، ثم ألغى الحوثيون المهمة قبل يوم واحد من المغادرة.
وقال: "يمكن لفريق الأمم المتحدة أن ينتشر في غضون ثلاثة أسابيع من استلام جميع التصاريح اللازمة" ، مضيفًا أن الخبراء يقولون في النهاية "إن استخراج النفط هو على الأرجح الطريقة الوحيدة لإزالة خطر التسرب من الناقلة التي تبلغ من العمر 44 عامًا جيد.
ثم بينما وافق الحوثيون في السابق على الزيارة ، فقد فرضوا شروطاً مسبقة وربطوها بقضايا أخرى ، على حد قوله.