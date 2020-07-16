مشروع نيوم السعودي يعلن عن فرص عمل ويطرح طريقة التقديم

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أعلن مشروع مدينة "نيوم" في المملكة العربية السعودية، عن طرح فرص عمل في تخصصات مختلفة، فاتحا المجال للراغبين في الحصول على فرص عمل في أحد أكبر المشاريع في المنطقة.
ونشر الحساب الرسمي لمدينة "نيوم" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة تحدث فيها عن فرص عمل للراغبين في عدد من المجالات، بالإضافة لطريقة التقديم للوظيفة وهي: "انضم إلى فريقنا من نخبة العقول وألمع المفكرين من الحالمين والمنجزين حول العالم في قطاعات #نيوم المتنوعة، حيث ريادة الابتكار وإلهام البشرية نحو مستقبل جديد.
قدّم طلبك على: https://NEOM.com/ar-ar/careers/".
ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، حيث يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وتقدر استثماراته بـ500 مليار دولار.
المشروع سيكون إحدى أهم ركائز التحول الاقتصادي في السعودية بتوفيره لمصادر دخل متنوعة من خلال القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.
ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في 2025.