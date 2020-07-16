شاهد...الطفل المعجزة على يوتيوب يجمع 26 مليون مشترك ويكسب 26مليون دولار

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يواصل نجم الـ"يوتيوب" الطفل رايان كاجي الصعود خلال إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجد. واستطاع الطفل الأمريكي البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي بدأ قناته "عالم رايان" في موقع "يوتيوب" لاستعراض لعبه أمام أفراد أسرته، أن يجني 26 مليون دولار كصاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت في 2019، ولديه الآن 25.7 مليون مشترك.
وعادة ما تشتمل مقاطع كاجي المصورة مع والديه شيون ولوان، وتجتذب ملايين المشاهدات أسبوعيا. ومنذ أن بدأت إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا، عمد كاجي، إلى التركيز على محتوى يدور حول الأنشطة المرحة داخل المنزل ومقابلات تعليمية مع خبراء الفيروسات.
وبدأ شغفه بمقاطع الفيديو على الـ"يوتيوب" منذ أن كان صغيرا للغاية.
وقال كاجي: "عندما كنت في الثالثة شاهدت مجموعة من الأطفال الصغار الآخرين على يوتيوب وسألت والدتي عما إذا كان بإمكاني فعل ذلك أيضا فأجابتني بـ(نعم)".
وتأمل الأسرة إلى توسيع "عالم رايان" ليصل إلى الجمهور العالمي بتصوير مقاطع مصورة باللغتين الإسبانية واليابانية.
وفي الوقت الحالي، يتوسع كاجي أيضا خارج حدود قناته، إذ أطلق منتجات تجارية عبارة عن فرشاة ومعجون أسنان يحملان اسمه.