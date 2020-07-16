إدرة ترامب تمنع ملايين الصينيين من دخول الأراضي الأمريكية

الخميس 16 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض حظر على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأسرهم من دخول الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الإدارة تدرس أيضا مقترحات لإلغاء التأشيرات الأمريكية لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأفراد أسرهم الموجودين بالولايات المتحدة، وأيضا وضع قيود على دخول جنود جيش التحرير الشعبي الصيني ورؤساء الشركات المملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية إلى البلاد.

ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تنفيذ مثل هذه المقترحات سيكون في غاية الصعوبة، بالنظر إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يضم 92 مليون عضو.

ودخل إلى الولايات المتحدة في عام 2018 ما يقرب من 3 ملايين مواطن صيني، ولا تعرف السلطات الأمريكية أماكن إقامة معظم الضيوف الصينيين.

وأوضحت الصحيفة أن المقترحات مدرجة في مشروع مرسوم للرئيس ترامب. وتستند هذه الوثيقة إلى قانون الهجرة الجنسية، وهي لم تكتمل بعد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أمس، فرض عقوبات من جانب واحد على عدد من موظفي شركات التكنولوجيا الصينية، تتهمهم السلطات الأمريكية بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.